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Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Diyarbakır polisinden zırhlı araçlarla 'ay yıldız' gösterisi

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Diyarbakır polisinden zırhlı araçlarla 'ay yıldız' gösterisi

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır polisi, zırhlı araçlar ile ay yıldız oluşturdu.

Diyarbakır polisinden zırhlı araçlarla ay yıldız gösterisi
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü özel harekat ve havacılık şube müdürlükleri, çeşitli gösteriler düzenledi.

Diyarbakır- Batman yolundaki Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasındaki etkinlikte ekipler, zırhlı araçları ile ay yıldız oluşturup, helikopterlerle de geçiş yaptı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı.

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