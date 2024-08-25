Diyarbakır onu arıyor... Neredesin Narin

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Diyarbakır Bağlar’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra Kuran kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi köylülerle birlikte kendi imkânlarıyla arama yapmış, sonuç alınmayınca Narin’in babası Arif Güran akşam 20.15’te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.



Bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Sualtı Arama - Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama - kurtarma ekipleri sevk edildi.

TERLİK ONA AİT ÇIKMADI

Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran Ailesi’nin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak, aile daha sonra terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğunu ifade etti.



Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu,beraberindeki heyetle önceki gün aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı arayarak Narin’in babası Arif Güran ile görüştürdü.

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9 BİN ARAÇ ARANDI

Narin’i arama çalışmaları dün de sürdü. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ekipler mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca ve çoğunluğu mısır tarlası olan bölgede arama çalışmaları yaptı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere bugüne kadar 9 bin 300 araç arandı. Kokuya duyarlı köpek ‘Yel’ ile birlikte jandarma, AFAD, Kayapınar ve Kulp belediyelerinin arama - kurtarma ekipleri, mahalle çevresinde arama çalışmalarını sürdürdü. Güran Ailesi’nin evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu da AFAD ekipleri tarafından açıldı. Ekiplerin halat yardımıyla indiği kuyudan tahta ve tuğla parçaları çıktı. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen Güran Ailesi’nin endişeli bekleyişi sürüyor.