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Diyarbakır Müze Kompleksi'nde rekor ziyaretçi

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#Diyarbakır#Müze#Kültürel Miras
Diyarbakır Müze Kompleksinde rekor ziyaretçi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 12:12

Diyarbakır’ın kültürel hafızasını taşıyan İçkale Müze Kompleksi, 2025 yılının ilk yarısında rekor düzeyde ziyaretçi ağırlayarak dikkat çekti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 6 ayında 141 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 2015 yılında ziyaretçilere kapılarını açan yerleşke, barındırdığı 14 tescilli tarihi yapının yanı sıra yaklaşık 100 bin eseriyle bölgenin en önemli kültürel duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

Diyarbakır Müze Kompleksinde rekor ziyaretçi

DİYARBAKIR’A GELEN 100 KİŞİDEN 16’SI MÜZEYİ ZİYARET ETTİ

Müze kompleksinin ziyaretçi sayılarında her yıl kayda değer bir artış gözleniyor. 2021 yılında 47 bin olan ziyaretçi sayısı, 2022’de 68 bin, 2023’te 131 bin, 2024 yılında ise 194 bine ulaştı. 2025’in yalnızca ilk 6 ayında ulaşılan 141 bin ziyaretçi sayısı, yıl sonu için hedeflenen 300 bin sayısının yüzde 55’ine tekabül ediyor.

Diyarbakır Müze Kompleksinde rekor ziyaretçi

Yalnızca Türkiye’den değil, yurt dışından da yoğun ilgi gören müze, 2024 yılında Diyarbakır’a gelen her 100 kişiden 16’sı tarafından ziyaret edildi. Bu oran, kentin kültürel turizm potansiyelini yansıtması bakımından büyük önem taşıyor.
Diyarbakır Müze Kompleksinde rekor ziyaretçi

36 BİN 600 ESERLİK KOLEKSİYON, 1.615 ESER TEŞHİRDE

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Komplekste yer alan eserlerin toplam sayısı yaklaşık 100 bin olup, bunların 36 bin 600’ü koleksiyon eseri niteliğindedir. Şu anda 1.615 eser teşhir salonlarında sergilenmekte ve ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Kalan eserler koruma altında muhafaza edilmeye devam etmektedir.

Diyarbakır Müze Kompleksinde rekor ziyaretçi

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE HAZIRLIK

2025 yılının Ekim ayında düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali ile müze kompleksine olan ilginin daha da artması bekleniyor. Festival döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgeye yoğun ilgi göstermesi, Diyarbakır’ın kültür turizmine olan katkısını pekiştirecek.

Diyarbakır Müze Kompleksinde rekor ziyaretçi

HEDEF: 5 YILDA 500 BİN, 10 YILDA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

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Gelecek yıllar için uzun vadeli hedefler de belirlendi. Müze yetkilileri, 5 yıl içerisinde toplam 500 bin, 10 yıl içerisinde ise 1 milyon ziyaretçi hedefliyor. Ayrıca, Diyarbakır’ın “müzeler kenti” olma vizyonu doğrultusunda, 6. müze olarak planlanan Diyarbakır Cezaevi Anı Müzesinin yakın gelecekte ziyarete açılması öngörülüyor.

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#Diyarbakır#Müze#Kültürel Miras

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