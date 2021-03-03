Diyarbakır merkezli terör operasyonu: 16 şüpheli gözaltında
Diyarbakır merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya destek verdikleri öne sürülen Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) yönetici ve üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, aralarında bazı dernek yöneticilerinin de bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.