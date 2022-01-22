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Diyarbakır merkezli 8 ilde 'veri avı' operasyonu

#Veri Avı#Operasyon#Diyarbakır
Diyarbakır merkezli 8 ilde veri avı operasyonu

Diyarbakır merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen 'veri avı' operasyonunda, kullanıcı bilgilerini ele geçiren 12 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak, vatandaşlık numarası; araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgisi ve e-Okul sistemindeki bilgileri ele geçiren şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Kırıkkale'de 18 Ocak’ta eş zamanlı düzenlenen 'veri avı' operasyonunda; aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da olduğu 12 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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#Veri Avı#Operasyon#Diyarbakır

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