×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır merkezli 7 ilde 4 milyar TL işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonunda 48 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Yasa Dışı Bahis#Tutuklama
Diyarbakır merkezli 7 ilde 4 milyar TL işlem hacimli yasa dışı bahis operasyonunda 48 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 00:43

Diyarbakır merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 75 şüpheliden 48'i tutuklandı. Yapılan araştırmada yasa dışı bahis ağının 4 milyar lira olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 6 aydır sürdürülen çalışmalarda 4’ü cezaevinde 79 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslerine 14 Nisan’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 75 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar Türk Lirası işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi ile serbest bırakıldı. 48 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri serbest bırakıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyon lira değerine sahip 10 araca, 7 ruhsatsız silaha, çok sayıda mermi ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Yasa Dışı Bahis#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!