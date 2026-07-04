Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Ankara, Aksaray ve Şanlıurfa’da operasyonlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri, devlet kurumlarında işe yerleştirme, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmî işlemleri yaptırma vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 14 ilde siber suçlara operasyon: 306 şüpheli yakalandı Haberi görüntüle

Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.