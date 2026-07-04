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Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 27 şüpheli yakalandı

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#Diyarbakır#Dolandırıcılık#Operasyon
Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 27 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 12:42

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Ankara, Aksaray ve Şanlıurfa’da operasyonlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri, devlet kurumlarında işe yerleştirme, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmî işlemleri yaptırma vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

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Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

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#Diyarbakır#Dolandırıcılık#Operasyon

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