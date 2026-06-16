×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Yasadışı Bahis#Finans Evleri
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 16:26

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, KKTC bağlantılı organizasyonun banka hesaplarında 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında kentte 'dış finans evleri' kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı olarak yönetildiğini belirledi.

5 DIŞ FİNANS EVİ

Çalışmada, organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 dış finans evi ile bağlantılı, 2'si Dubai ve KKTC’de bulunan toplam 41 şüpheli belirlendi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

47 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanması için bugün Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

UYUŞTURUCUDAN ARANAN ŞAHIS BULUNDU

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden S.T.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan Osmaniye’de arandığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Gözden Kaçmasınİnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği İstanbul ve Tekirdağdaki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandıİnternet üzerinden milyarlık kirli para trafiği! İstanbul ve Tekirdağ'daki yasa dışı bahis operasyonlarında 32 kişi tutuklandıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın34 ilde yasa dışı bahis operasyonu 4,8 milyarlık hesap hareketliliği34 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4,8 milyarlık hesap hareketliliğiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Yasadışı Bahis#Finans Evleri

BAKMADAN GEÇME!