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Diyarbakır merkezli 21 ilde yapılan terör operasyonunda tutuklu sayısı 51’e yükseldi

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#Diyarbakır#Terör Operasyonu#Tutuklama
Diyarbakır merkezli 21 ilde yapılan terör operasyonunda tutuklu sayısı 51’e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 23:17

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 81 şüpheliden 22'si daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde 21 ilde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 81 zanlıdan 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 79 şüpheliden 22'si tutuklandı, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son işlemlerle birlikte tutuklu sayısı 51'e çıktı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 29'u tutuklanmış, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 5'i de savcılık ifadesi sonrası salıverilmişti.

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Tutuklananlar arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finansman sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alanlar, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün çocuğunu dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

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#Diyarbakır#Terör Operasyonu#Tutuklama

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