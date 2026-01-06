Diyarbakır merkezli 11 ilde operasyon: 10 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" adı altında ilanlar vererek, vatandaşları oluşturdukları oltalama (phishing) sitelerine yönlendirip internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak para transferi yapan, Türkiye'de çok sayıda vatandaşı bu şekilde mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de "Sanal kıskaç" adı ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birinin savcılıktaki ifadesinin ardından ikmalen takibine karar verildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı hakkında da adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Öte yandan, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin lira olduğu tespit edildi.