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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.05.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

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Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı.

Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan somut bağın deliller ile ortaya konulması, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu madde ile bunları gizleyenlerin bulunması, elde ettikleri kazanç ile terörü finans edenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla 45 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Buna yönelik Lice kırsalında "Eren-2 Operasyonu" kapsamında "Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko-Terör-Finans Operasyonu" başlatıldı.

Hava destekli yürütülen operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve emniyet birimlerinden oluşan 50 operasyonel tim görev alıyor. 45 şüphelinin gözaltına alınması için Diyarbakır, İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese operasyon düzenleniyor. Söz konusu adreslerde dedektör köpeklerle de arama yapılıyor.

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