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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin, koronavirüse yakalandı

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Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin, koronavirüse yakalandı
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DİYARBAKIR İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, dün burun akıntısı ve yüksek ateş belirtileri gösterince hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Tekin, evinde karantinaya girdi. Telefonla konu ilgi bilgi veren Dr. Tekin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Burun akıntısı ve ateş belirtileri gösterince hastaneye gittik. Yaptırdığımız testin sonucu pozitif çıktı. Bu hastalık kimseyi seçmiyor, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım. Bununla mücadele etmenin başka çaresi yok. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu.

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