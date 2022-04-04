DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 2022: Diyarbakır'da iftar vakti ve sahur saati ne zaman? İşte Diyarbakır Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Diyarbakır'da orucun kaçta başladığını ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Diyarbakır Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Diyarbakır'da iftar saati kaçta?
DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
Diyarbakır'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 18:51'de yapılacak.
DİYARBAKIR SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyarbakır 4 Nisan'da sahur saati 04:30 olacak.
DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyarbakır’da bu akşam teravih namazı 20:09’da kılınacak.
DİYARBAKIR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:34
|05:56
|12:28
|16:01
|18:49
|20:07
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:32
|05:55
|12:28
|16:02
|18:50
|20:08
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:30
|05:53
|12:27
|16:02
|18:51
|20:09
|5 Nisan 2022 Salı
|04:28
|05:52
|12:27
|16:02
|18:52
|20:10
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:27
|05:50
|12:27
|16:03
|18:53
|20:11
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:25
|05:49
|12:26
|16:03
|18:54
|20:12
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:23
|05:48
|12:26
|16:03
|18:55
|20:13
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:22
|05:46
|12:26
|16:03
|18:56
|20:15
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:20
|05:45
|12:26
|16:04
|18:57
|20:16
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:18
|05:43
|12:25
|16:04
|18:58
|20:17