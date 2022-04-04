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DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 2022: Diyarbakır'da iftar vakti ve sahur saati ne zaman? İşte Diyarbakır Ramazan imsakiyesi

#Ramazan#Ramazan İmsakiyesi#Diyarbakır'da İftar Vakti
DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ 2022: Diyarbakırda iftar vakti ve sahur saati ne zaman İşte Diyarbakır Ramazan imsakiyesi

Diyarbakır iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşam ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Diyarbakır iftar vakti ve sahur saatleri araştırılıyor. Peki Diyarbakır'da iftar saat kaçta? İşte Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri ile Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Diyarbakır'da orucun kaçta başladığını ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Diyarbakır Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Diyarbakır'da iftar saati kaçta?

DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 18:51'de yapılacak.

DİYARBAKIR SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyarbakır 4 Nisan'da sahur saati 04:30 olacak.

DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da bu akşam teravih namazı 20:09’da kılınacak.

DİYARBAKIR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2022

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:3405:5612:2816:0118:4920:07
3 Nisan 2022 Pazar04:3205:5512:2816:0218:5020:08
4 Nisan 2022 Pazartesi04:3005:5312:2716:0218:5120:09
5 Nisan 2022 Salı04:2805:5212:2716:0218:5220:10
6 Nisan 2022 Çarşamba04:2705:5012:2716:0318:5320:11
7 Nisan 2022 Perşembe04:2505:4912:2616:0318:5420:12
8 Nisan 2022 Cuma04:2305:4812:2616:0318:5520:13
9 Nisan 2022 Cumartesi04:2205:4612:2616:0318:5620:15
10 Nisan 2022 Pazar04:2005:4512:2616:0418:5720:16
11 Nisan 2022 Pazartesi04:1805:4312:2516:0418:5820:17

DİYARBAKIR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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#Ramazan#Ramazan İmsakiyesi#Diyarbakır'da İftar Vakti

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