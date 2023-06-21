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Diyarbakır Havalimanı otoparkında 'sıfır araç' bilmecesi

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#DİYARBAKIR#Otomobil#Galeri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 13:14

Diyarbakır Havalimanı otoparkında, eksi 1’inci katta plakasız ve ambalajları üzerinde onlarca sıfır otomobil park halinde görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından park edildiği bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edilirken, telefonla ulaşılan otopark yetkilisi, ilk önce otoparkta böyle araçların olmadığını, fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine ise araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi.

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Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı otoparkının eksi 1’inci katında plakasız ve ambalajları üzerinde sıfır otomobiller park halinde görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edildi. Konunun uzmanları, sıfır araçların tescil işini normalde satın alınan bayinin yaptığını, eğer onlara yaptırılmak istenmiyorsa bayiden alınan evrakla notere gidilip alınan plakanın şoförler odasından bastırıldığını ifade ederek, araçların büyük ihtimalle ‘stokçuluk’ için otoparka konulduğunu söyledi.

Diyarbakır Havalimanı otoparkında sıfır araç bilmecesi

Konuyla ilgili ulaşılan otopark yetkilisi ise ilk önce otoparkta plakasız ve ambalajları üzerinde otomobil olmadığını söyledi. Ardından otoparktaki otomobillerin fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine yetkili bu kez, araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Otomobil#Galeri

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