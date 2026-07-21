Diyarbakır eşbaşkanı istifa etti

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Hatun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7-8 Haziran tarihlerinde DEM Parti’nin yerel yönetimler konferansına atıf yaptı ve “üstlenilen görev ve sorumlulukların hakkının verilmediği” yönünde ortak değerlendirmelerin ortaya çıktığını söyledi. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebinin kabul edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir” denildi.