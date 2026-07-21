×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır eşbaşkanı istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Doğan Hatun#Eşbaşkan#Diyarbakır
Diyarbakır eşbaşkanı istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 07:00

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek “geri çekilme ilkesi kapsamında” istifa ettiğini duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Hatun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7-8 Haziran tarihlerinde DEM Parti’nin yerel yönetimler konferansına atıf yaptı ve “üstlenilen görev ve sorumlulukların hakkının verilmediği” yönünde ortak değerlendirmelerin ortaya çıktığını söyledi. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebinin kabul edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, “Doğan Hatun’un Geri Çekilme İlkesi kapsamında görevden ayrılma yönündeki talebi, Kurulumuz ve partimizin ilgili kurulları tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiştir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğan Hatun#Eşbaşkan#Diyarbakır

BAKMADAN GEÇME!