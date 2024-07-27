Diyarbakır Ekspresi ve Zeyrek Çinili Hamamı harikalar listesinde

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TIME dergisi tarafından belirlenen “2024 World’s Greatest Places” (Dünyanın en harika yerleri) listesinde dünyanın dört bir yanından ilgi çekici, yeni, heyecan verici deneyim sunan 100 destinasyon yer aldı. Listede Türkiye’den Mimar Sinan’ın eseri Zeyrek Çinili Hamamı ve nisan ayında ilk seferini yapan Turistik Diyarbakır Ekspresi de bulunuyor. Dergi, Ankara’dan başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi mutlaka deneyimlenmesi gereken bir tren yolculuğu olduğunu ifade ederek, kentin binlerce yıllık tarihinin etkileyici olduğunu aktardı. 1051 kilometre uzunluğundaki Ankara-Diyarbakır hattında seyahat eden tren, 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.

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RESTORASYON 13 YIL SÜRDÜ

Çinili Hamamı da öven dergi, yapının Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük mimarı olarak kabul edilen Mimar Sinan tarafından İstanbul’un devasa Bizans dönemi sarnıçlarından birinin üzerine 1500’lü yılların başında inşa ettirildiğini aktardı.

Mimar Sinan eseri Zeyrek Çinili Hamam’ın restorasyonu 13 yıl sürdü.

Mayıs ayında yeniden açıldığı aktarılan yapıda 13 yıl süren titiz restorasyonun, bir zamanlar hamamın içini süsleyen ve binaya adını veren binlerce canlı mavi-beyaz desenli çini parçalarını ortaya çıkardığı vurgulandı.