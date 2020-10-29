Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaza yapan kaymakam hakkında soruşturma sürüyor

Elazığ'da 24 Ekim günü yaşanan kazayla ilgili bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Kaymakam M.G.'nin Çemişgezek'te görevli olmasından dolayı soruşturma yetkisinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bir kaymakamın bulunduğu aracın trafik kazası yapmasının ardından başlatılan soruşturmayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu trafik kazası, Elazığ ilinde, 24 Ekim 2020 tarihinde meydana gelmiş, şüpheli kaymakam M.G. hakkındaki soruşturmayla ilgili ilk işlemler Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılmıştır. Bilindiği üzere 5271 Sayılı CMK'nın 161/6 maddesi, 'Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir' şeklinde düzenlenmiştir. Şüpheli Kaymakam M.G.'nin halen Elazığ ili yargı yetkisi çevresinde bulunan Tunceli ili Çemişgezek ilçesi kaymakamı olarak görev yapıyor olması nedeniyle soruşturma yetkisi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir. Soruşturma titizlikle devam etmekte olup, bazı haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."