Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı istifa etti

İHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 10:45
Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanı Doğan Hatun, görevinden istifa etti.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "görevinden geri çekilme ilkesi kapsamında" istifa ettiğini açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor...
Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.