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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi#Doğan Hatun#Belediye Başkanı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 10:45

Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanı Doğan Hatun, görevinden istifa etti.

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DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, "görevinden geri çekilme ilkesi kapsamında" istifa ettiğini açıkladı.

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#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi#Doğan Hatun#Belediye Başkanı

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