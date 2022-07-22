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Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan TSK'yı sorumlu tutan paylaşımına inceleme

#Diyarbakır Barosu#Zaho#İnceleme
Diyarbakır Barosunun Zahodaki saldırıdan TSKyı sorumlu tutan paylaşımına inceleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Irak'ın Zaho kentinde sivillere yönelik saldırıyla ilgili Diyarbakır Barosu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) sorumlu tuttuğu paylaşım nedeniyle inceleme başlatıldı.

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Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz'da sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu'nun resmi Twitter hesabından, saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) sorumlu tutan paylaşım yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Barosu, paylaşımında, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. 

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