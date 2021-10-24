Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Haberin Devamı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 783'üncü gününde sürüyor.

Kars'ın Digor ilçesinden 28 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan ağabeyi İbrahim için gelen Cafer Yürüklü de oturma eylemine dahil oldu.

Ağabeyinin çocuk yaşta tarlada çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden Yürüklü, o günden bu yana ondan haber alamadıklarını belirtti.

Yürüklü, "Ağabeyim 13 yaşındayken dağa kaçırıldı. Onun geri gelmesini çok istiyoruz. Annem ve babam onun yolunu gözlüyor. Ağabeyimin bir an önce gelip güvenlik güçlerimize teslim olmasını istiyorum. O gelene kadar burada nöbet tutmaya devam edeceğim. Gelsin, güvenlik güçlerimize teslim olsun." dedi.