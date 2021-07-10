Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret... 'Sizin acınız bizim acımız'

Erdoğan, basına kapalı olarak ailelerle bir süre görüştü. Görüşmenin bir bölümünde konuşması hoparlör aracılığı ile dışarı verilen Erdoğan özetle şunları söyledi:

ANNELERİN BEDDUASI VURACAK

“Bir baba olarak bu acıyı Diyarbakır Anneleri’yle birlikte hissediyorum. 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle babalarıyla buluşsun. Diyarbakır Anneleri’nin bedduaları bunları bulacaktır. Acınız büyük. Bu PKK’nın bu HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Kandil’de taciz bunlar için bir sorun değil. Oradaki 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için sorun değil. O yöneticilerinin evlat diye bir sorunları yok. Çünkü onlar taciz terörü üzerinden bu günlere geldiler. Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır Anneleri’nin bedduası onları vuracaktır endişeniz olmasın. İçişleri Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz bunların üzerine gidiyor, hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız, sonuna kadar bu görevi kovalayacağız. Şu anda parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz. Bugüne kadar 700 güne yaklaştık, bu sabrı sonuna kadar göstereceğinizden şüphem yok. Sizlerin acısı bizim de acımızdır. Rabbim inşallah bu kalan yavrularımıza kavuşmayı da bizlere nasip etsin.”

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