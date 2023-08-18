Diyarbakır Anneleri'ne 44. güzel haber! Bir aile daha evladına kavuştu

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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 446’ncı gününde kararlılıkla devam ederken, 44. aile çocuğunu terörün pençesinden kurtardı. Müjdeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X (Twitter) hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye’deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan teslim olan 3 teröristten birinin Diyarbakır HDP İl Binası önünde 2019 tarihinde oturma eylemine katılan Aysel Koyun’un oğlu Neşat Koyun olduğu öğrenildi. Anne Aysel Koyun, oğlunun 2015 yılında terör örgütü mensuplarınca kandırılarak kaçırıldığını söylemişti.

Koyun, 2019 tarihinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda, “Oğlum yaklaşık 5 yıl önce kayboldu. Sabah saat 09.00'da kalktı, kahvaltı yapmadan çıktı, bir daha da geri dönmedi. O zamanlar yaşı tutmuyordu ve çocuktu. Bir defa internetten videosunu gördüm, buraya oğlumu istemek için geldim. Oturma eylemine devam edeceğim. Çocuğumu istiyorum, çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Bazıları ölmüş, bazıları da başka şeyler diyordu. Sonra fotoğrafını gördüm ve hayatta olduğunu biliyorum” dedi.

Aile, evladına merkez Sur ilçesindeki İç Kale Müzesi’nde kavuşurken, program basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.