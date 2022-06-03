Diyarbakır anneleri Neler Oluyor Hayatta'da... Duygu dolu anlar

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'Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı' iddiasıyla Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin bekleyişi sürüyor. Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan ailelerin özel röportajı, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Olur Hayatta’da iki bölüm şeklinde yayınlandı. 3.bölümde ise çocuk yaşta kandırılıp dağa kaçırılan ve sonunda PKK’dan kaçıp Mehmetçik’e teslim olan genç konuştu.

“İKİ GÜLÜM VARDI, BİRİ MEZARDA KURUDU, BİRİ DAĞDA SOLDU”

Bir evladı öldürülmüş, diğeri dağa kaçırılan Necibe Çiftçi, “iki gülüm vardı, biri mezarda kurudu, diğeri dağda soldu” dedi. Esmer Koç “Orası zalimin yerdir.” sözleriyle haykırdı. Programda aktarılanlara göre 9 yıldır kızı Zübeyde’ye hasret. Hatice Levent, kızı Fadime’yi 8 yıldır arıyor. 15’inde kandırılan evladı için haykıran da var, gencecik kızını arayan da var. Hain terör örgütü PKK, dağa kaçırdığı çocukları nasıl köleleştirdiğini 5 yıl terör örgütünün elinde kaldıktan sonra teslim olan şahıs Neler Oluyor Hayatta’ya anlattı. Babasının vefat ettiği zaman da kendisini kandırdıklarından bahsederek “Bizi etkilemek için okul çıkışlarından gelip bizi aldılar, zorla eylemlere soktular. Evden, aileden soğuttular. 14 yaşında da beni “ailenize yardım edeceğiz” deyip Lice’den Irak’a götürdüler” dedi.

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Kuryeler aracılığıyla götürüldüklerinden bahsederek “kuryeler çocukları parayla PKK’ya satıyor” dedi. Dağda yaşadıklarından bahsederken de “Orada doğanları çekirdek kadro olarak yetiştiriyorlar” dedi. Dönmek isteyenleri hapse attıklarını, öldürdüklerini, kız çocuklarının taciz edildiğini, hakaret edildiği için hamile bir kadının 24 yaşında intihar ettiğini anlattı. “Teslim olun” çağrısında bulundu.

“DAĞDA BAZILARININ EVLATLARINI GÖRDÜM”

“Dağda, Diyarbakır annelerinden bazılarının evlatlarını gördüm” diyen genç söz konusu program aracılığıyla annelerle buluştu. İçlerindeki büyük hasretle evlatlarını soran aileler, dağdaki zulmü duydukça gözyaşlarına boğuldu.