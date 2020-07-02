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DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Uçakta koronavirüs paniği! Diyarbakır'dan Ankara'ya gidiyorlardı...

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Uçakta koronavirüs paniği! Diyarbakır'dan Ankara'ya gidiyorlardı...
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Diyarbakır-Ankara seferi yapan yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Diyarbakır’dan havalanarak Ankara’da işin yapan uçakta ismi öğrenilemeyen bir kişi, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.10’da Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı. Yolculuk sırsında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.

Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, korona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

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