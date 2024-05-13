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Diyarbakır'da akrabalar arasında ‘çay içme’ kavgası

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#Diyarbakır#Bismil#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 15:40

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, çay ocağı işletmecisi ile yakını arasında başka çay ocağına gittiği için çıkan ve ailelerin de katılmasıyla büyüyen bıçaklı, tabureli kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, 11 Mayıs’ta Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 702’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı işletmecisi S.G., akrabası olan A.S.’yi başka çay ocağına gittiği için uyardı. İkili arasındaki tartışma, ailelerin de katılmasıyla büyüyerek bıçaklı, tabureli ve tekmeli kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansırken, kavgada A.S. ile S.G., bıçak ve tabure darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yakını S.G.’nin yaralandığını gören bir kadın fenalık geçirerek bayıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakırda akrabalar arasında ‘çay içme’ kavgası

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Tedavilerinin ardından gözaltına alınan A.S. ile S.G., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakırda akrabalar arasında ‘çay içme’ kavgası

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#Diyarbakır#Bismil#Kavga

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