Diyanet'ten uluslararası 'Filistin' toplantısı... Erbaş: Ortak bir tavırla bir an önce harekete geçmeliyiz

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Dünya Müslüman Dini Liderleri ile 'Filistin ve Gazze' gündemiyle çevrim içi 'Acil Gazze Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırıları karşısında yaşananlarla ilgili yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs'ü konuşmanın, sadece bir şehri konuşmak olmadığını belirterek, Kudüs'ü konuşmanın, İslam ümmetinin izzetini, insanlığın geleceğini konuşmak olduğunu söyledi. Filistinlilerin, soykırıma maruz bırakıldığını vurgulayan Erbaş, böyle bir vahşetin açıkça destek bulduğu bir dünyada, insanlığa huzur, barış ve refah getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojilerin, politikaların inandırıcılığını kaybettiğini ifade etti.

Haberin Devamı

'VİCDAN, MERHAMET GİBİ KAVRAMLAR, ONLAR İÇİN ANLAM İFADE ETMİYOR'

İşgalci İsrail'in Filistin'de uyguladığı vahşetin sadece zalimce bir siyasetin neticesi olmadığına dikkat çeken Erbaş, "Bu insanlık dışı davranışlarının altında kirli ve sapkın bir inanç vardır. Bu inanca göre onlar, kendilerini dünyanın efendisi görüyorlar. Yeryüzünü kendi özel mülkleri kabul ediyorlar. İslam coğrafyasında, kendi lisanlarınca tanrının kendilerine vadettiğine inandıkları ve 'arz-ı mev'ud' kavramıyla ifade edilen bir coğrafyayı ele geçirip orada cenneti yaşayacaklarına inanıyorlar. Siyonistler, işte bu batıl inancın peşinde Filistin'i kan gölüne çeviriyorlar. Kendilerine tam destek veren bazı güç merkezlerinin önde gelenleri de aynı batıl inanca mensuplar. Bunun için hak, hukuk, ahlak, vicdan, merhamet gibi kavramlar, onlar için bir anlam ifade etmiyor" dedi.

'ORTAK BİR TAVIRLA BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ'

Gazze'yi, Filistin'i işgal edenlerin, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulduklarını kaydeden Erbaş, "Mazlumların feryadı arşa uzanırken, yegane çözüm ümmet-i Muhammed'in bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Kudüs ve Gazze bizi vahdete çağırıyor. Her alanda birlikte çalışmaya davet ediyor. Bu sebeple Kudüs bilincini güçlendirmeli ve İslam dünyasını birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi, gücümüzü ve imkanlarımızı da Filistin ve Kudüs için birleştirmeliyiz. Ortak bir tavır ve kararlılıkla bir an önce harekete geçmeliyiz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Erbaş, "İnanıyorum ki, vahdet şuuruyla birbirimize kenetlendiğimiz gün, başta Gazze olmak üzere ümmet coğrafyasının asırlardır beklediği huzur ve barış kendiliğinden gelecek; İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri yeryüzüne yeniden nizam verecektir. Bizlere düşen, bu ideal uğrunda var gücümüzle çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan Erbaş, "Yaşadığımız dünyayı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in evrensel hakikatleriyle mamur etmek için bizlere azim, irade, basiret ve feraset vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Aralarında, Türkmenistan, Kamerun, Somali, Moritanya, Azerbaycan, Tacikistan ve Afganistan'ın da bulunduğu 92 ülkeden 131 kişinin katıldığı toplantının ardından sonuç bildirgesi yayımlanacak.