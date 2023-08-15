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Diyanet’ten Konakçı’ya soruşturma

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#Diyanet#Halil Konakçı#Soruşturma
Diyanet’ten Konakçı’ya soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:00

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul’un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında “Hatay’ın çoğunluğu Araptır” ifadesinin yer aldığı sosyal paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın toplantısında, dün sabah saatlerinde Genel Başkan Meral Akşener adına Diyanet İşleri Başkanlığı’nı aradığını belirterek, “İl dışında olduğunu ifade ettiler ve başkan yardımcısı ile görüştüm. Genel Başkanımızın bu şahısla ilgili nasıl bir işlem yapılacağını öğrenmek istediğimizi kendilerine ifade ettim. Bize ardından verilen cevapla, an itibarıyla kendisi ile ilgili işlem başlatıldığını bizlere ifade ettiler. Biz de bunu kamuoyu ile paylaştık. Ayrıca Muğla Milletvekilimiz Metin Ergun, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Biz bunun nasıl sonuçlanacağını takip edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

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#Diyanet#Halil Konakçı#Soruşturma

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