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Diyanet'ten "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var” başlıklı habere ilişkin açıklama

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#Diyanet İşleri Başkanlığı#Diyanet Yemekhane#Diyanet Yöneticileri
Diyanetten Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var” başlıklı habere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 22:12

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yayınlanan "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkanlığımız yemekhanesinde personelimize verilen öğle yemeği ücretleri Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Mevcut durumda öğle yemeği maliyeti 100 TL civarında olup, bu rakam piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Başkanlığımız yemekhanesinde yemek yiyen memurlar için devlet katkısı + memur katkısı alınarak yemek hizmeti verilmektedir. 4/D kapsamında görev yapan daimi işçiler için ise yemek ücretleri günlük net 143.69 TL olarak işçi personele nakit olarak ödenmektedir. Bu itibarla, daimi işçiler kendilerine günlük net olarak ödenen 143.69 TL yemek ücretinin 100 TL’sini yemek hizmeti aldıklarında ödemektedirler" denildi.

"Görüldüğü üzere, devletin yemek yardımı olarak vermiş olduğu ücretin altında bir rakam işçi personelden tahsil edilmektedir. Bu itibarla, işçilere, üst düzey yöneticilerden daha yüksek fiyata yemek verildiği iddiası, gerçek dışıdır" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Nitekim diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalarla ilgili mevzuat araştırıldığında haberin ne kadar yanlış ve gerçeklerden uzak olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca haberde iddia edildiği gibi üst düzey yöneticiler için farklı yemek menüsü hazırlanması da söz konusu olmayıp Başkanlık Merkez Teşkilatındaki tüm personel için tek menü verilmektedir" denildi.

 

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#Diyanet İşleri Başkanlığı#Diyanet Yemekhane#Diyanet Yöneticileri

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