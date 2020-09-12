Diyanet’ten ‘din istismarı’na karşı cuma hutbesi

Türkiye genelindeki tüm camilerde okutulan ‘Din istismarına karşı ferasetli ve basiretli olalım’ konulu cuma hutbesinde özetle şu ifadelere yer verildi:

SÖZDE KERAMET: “Din istismarcıları sözde keramet ve rüyalarla, bidat ve hurafelerle saf Müslümanları yönetmek ister. Şifa dağıtma, kısmet açma vaadiyle insanların çaresizliklerinden menfaat devşirir. Bilhassa gençleri hedef alarak toplumun heyecanını, hayal ve ideallerini, dini inanç ve duygularını sömürür. Din istismarcıları, kendileri gibi düşünmeyenleri dışlar, mutlak itaat göstermeyenleri ötekileştirir hatta tekfir eder.

BAŞKALARINI DA SAPTIRIR: Kendilerine kayıtsız şartsız bağlılığı şart koşar. Menfaati uğruna yalanı, ikiyüzlülüğü, hırsızlığı, şantajı, şiddeti meşru görür. Sonuçta hem kendisi sırat-ı müstakimden sapar, hem de başkalarını saptırır.

TEYAKKUZDA OLALIM: Din istismarı karşısında her birimize düşen, ferasetli ve basiretli davranmaktır. İstismar hareketleriyle samimi gayretleri birbirinden ayırt etmek için teyakkuzda olmaktır.

MÜSLÜMANLARI ZAN ALTINDA BIRAKMAK: İnancı ve dini değerleri üzerinden insanları aldatmak nasıl din istismarı ise iftira, hakaret ve ithamlarla Müslümanların tamamını zan altında bırakmak, İslam hakkında korku ve nefret oluşturmak da aynı şekilde din istismarıdır.

UZMANLARDAN ÖĞRENELİM: Son ve mükemmel dinin mensupları olarak, Cenabıhak bize akıl ve irade ihsan etmiştir. İstismara fırsat vermemek için dinimizi uzman kişilerden, iyi niyetli ve sağlam kaynaklardan öğrenelim. Ölçümüz daima Kur’an-ı Kerim’in değişmez hakikatleri ve Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi olsun.”