Diyanet’ten cemaate memnuniyet araştırması

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Cami cemaati arasında yapılan ilk araştırmalardan biri olma özelliğini de taşıyan araştırmada camiye gelenlere 29 soru soruldu. Cami cemaatinin Diyanet hizmetlerine dair memnuniyet düzeyi ve beklentileri hedeflendi. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı Hürriyet’e, “Daha önce bu alanlarda araştırmalar yapılmıştı ama bu araştırma sadece cami cemaatine detaylıca odaklanması bakımından önemli” dedi.

19-92 YAŞ ARASINDA

Geçtiğimiz mart ve nisan aylarında yapılan araştırmaya katılanların yüzde 21.4’ünü kadınlar oluşturuyor. Yüzde 10’u 18-22, yüzde 20’si ise 50-92 yaş aralığında. Yüzde 64.8’i düzenli olarak cuma namazı kılıyor, vakit namazı kılanların oranı yüzde 29.8, en yoğun ilgi ise bayram namazlarına; yüzde 66.7. ‘Din Görevlileri Güvenilir Kişilerdir’ diyenlerin oranı yüzde 80.1, yüzde 5.7 ise ‘Katılmıyorum’ diyor. Katılımcıların ‘dindarlık derecesi’ de detaylandırılmış. ‘Oldukça dindarım’ diyenler 21.7; ‘Dindarım’ diyenler yüzde 65.5, ‘Dindar değilim’ diyenler 1.6. Yüzde 87.6’sı ‘dindar’ ve ‘oldukça dindar’ ailelerden geldiğini de belirtiyor. Diyanet’i güvenilir bulanlar yüzde 72.6, yüzde 3’ü hiç güvenilir bulmuyor, yüzde 79.7 oranında katılımcı ise Diyanet’in sunduğu hizmetleri ‘toplum için önemli’ buluyor.