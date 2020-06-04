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Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Diyanet’ten ‘Çav Bella’ önlemi

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Diyanet’ten ‘Çav Bella’ önlemi
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İzmir’de kimliği belirsiz kişilerce cami hoparlörlerinden “Çav Bella” marşının çalınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ile genelge yolladı.

Başkanlık, cami ve mescitlerde bulunan ezan sisteminin elektrik bağlantılarının ezan ve saladan 5 dakika önce aktive edilmesini, sala ve ezan bitince ise kapatılmasını istedi. Yazıda şu ayrıntılar yer aldı: “Zaman zaman bazı illerimizde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından merkezi ezan sistemlerinin frekanslarına yetkisizce müdahale edilmek suretiyle sabote edildiği ve minare hoparlörlerinden cami ve temsil ettiği değerlerle bağdaşmayacak birtakım yayınların yapıldığı görülüyor. Benzer sabotajların tekrar yaşanmaması için merkezi ezan sisteminden istifade eden cami ve mescitlerdeki alıcı cihazlar veya amfilerin elektrik bağlantıları ezan ve saladan 5 dakika önce aktive edilecek, cihazlar ezan ile salanın bitiminde kapatılacaktır.”

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