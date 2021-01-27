Diyanet'ten 'Berhan Şimşek' açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.