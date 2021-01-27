MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyanet'ten 'Berhan Şimşek' açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır
GeriGündem Diyanet'ten 'Berhan Şimşek' açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Diyanet'ten 'Berhan Şimşek' açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyanet'ten 'Berhan Şimşek' açıklaması: Gerçeği yansıtmamaktadır
Abone Olgoogle-news

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını bildirildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şimşek'in cuma hutbelerine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Her cuma camilerde irat edilen hutbelerin Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Şimşek'i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından CHPli Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle