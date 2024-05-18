×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyanet’ten Audi A8 açıklaması: Tartışmalı araç iade edildi

Güncelleme Tarihi:

#DİYANET İşleri Başkanlığı#Tasarruf Tedbirleri#Audi A8
Diyanet’ten Audi A8 açıklaması: Tartışmalı araç iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

DİYANET İşleri Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında, başkanlığın hizmetinde kullanılan Audi A8 aracının iade edildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında başkanlığımız tarafından ilk etapta, tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığımıza ait diğer mekânlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

YURTDIŞI ROGRAMLAR İPTAL

Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurtdışı programları iptal edilecek ve yurtdışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecek.”

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı makam aracı olarak 2014 model Mercedes ve Togg’u kullanacak. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYANET İşleri Başkanlığı#Tasarruf Tedbirleri#Audi A8

BAKMADAN GEÇME!