Diyanet’ten Atatürk’e saygı ve minnetle...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 07:00

DİYANET İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajda şöyle denildi:  “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak’tan rahmet diliyoruz. Ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir.”                     

 

 

