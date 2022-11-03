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Diyanet'ten 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı

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#Ankara#AFAD#Deprem
Diyanetten 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 12:47

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 81 ildeki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 24 bin 39 kurumda, 843 bin 299 kişinin katılımıyla deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi.

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'Diyanet İşleri Başkanlığı ile Deprem Anı, Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması', 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan tatbikata Bakan Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve AFAD Başkanı Yunus Sezer de katıldı. Tatbikatta 6 ile de bağlantı yapıldı. Soylu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kreşte çocuklarla beraber 'çök-kapan-tutun' tatbikatını yaparak, toplanma alanına koştu. Tatbikatta jandarma arama- kurtarma köpeği ‘Pati’ de yer aldı. Soylu, öğrencilere acil yardım çantası hediye etti.

Diyanetten 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı

Tatbikat sonrası açıklama yapan Bakan Soylu, 2022'yi 'Afet Eğitim Yılı' ilan ettiklerini ve 56 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Soylu, 2022 yılı için 54 bin 302 tatbikat yapmayı planladıklarını ve kasım ayına kadar bu sayıyı geçerek 66 bin 202 tatbikata ulaştıklarını söyledi. Soylu, "Bugün 81 ilde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 24 bin 39 kurumda, 843 bin 299 kişinin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik" dedi.

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Bakan Soylu, son yıllarda birçok tematik tatbikat da gerçekleştirdiklerini belirterek "Erzurum kış tatbikatından maden tatbikatına kadar yangın tatbikatından kentsel arama- kurtarma tatbikatlarına kadar birçok tatbikat yaptık. Bugün 6 vilayete bağlanarak ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatını başarılı bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

Bakan Soylu ayrıca 12 Kasım günü saat 18.57’de, Düzce depreminin yıl dönümünde ilk kez 'Türkiye tatbikatı' gerçekleştireceklerini hatırlatarak, bunu da başarıyla yapacaklarını kaydetti.

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#Ankara#AFAD#Deprem

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