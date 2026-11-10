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Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü#Mustafa Kemal Atatürk#Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanetten 10 Kasım Atatürkü Anma Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 09:50

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu toprakları canları pahasına bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Tarih, zor zamanlarda çığır açan liderleri maşeri hafızaya silinmez bir şekilde kaydederken onların ardından gelenlere de geçmişin tecrübesini çağın bilgisiyle harmanlayarak yarının ufkunu çizme sorumluluğu yüklemektedir. Başkanlığımız, şanlı tarihimizden tevarüs ettiğimiz milli ve manevi değerlerimizi yaşatmayı, bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmayı ve yarınlarımızı köklü değerlerimiz üzerine inşa etmeyi temel bir sorumluluk olarak görmekte, bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" denildi. 

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#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü#Mustafa Kemal Atatürk#Diyanet İşleri Başkanlığı

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