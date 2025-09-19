Diyanet’te yeni dönem

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş yeni Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.1967’de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985’te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi’nden, 1990’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede 1992’de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994’te yüksek lisansını, 2001’de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008’de doçent, 2014’te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu. Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş’un Mevlânâ Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları var.

Haberin Devamı

ATATÜRK İÇİN DUA ETMİŞTİ

Uzmanlık alanları İslam Tasavvuf Tarihi ile Tasavvuf kavramları ve kurumları olan Arpaguş, 2023 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programında Atatürk ve silah arkadaşları için yaptığı dua ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Erbaş’ın görev süresi boyunca Anıtkabir’e gitmemesi ve Atatürk karşıtlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu’na 2018’de ‘geçmiş olsun’ ziyareti yapması büyük tepki toplamıştı. Erbaş’ın harcamaları da sık sık tartışma konusu olmuştu.