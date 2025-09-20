Diyanet’te devir teslim

Haberin Devamı

Arpaguş, törende yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üstlendiği vazifenin yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk olduğunu belirtti. “Bu kurum, tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur” diyen Arpaguş, şunarı söyledi:

“Bilgi, ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç, bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk, öncelikle doğru bilginin ve sağlam kaynağın peşine düşmek, ilmi ehil ellerden almak, sonradan öğrendiğimiz ile amel etmektir. Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali, sloganı ‘yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar’ olan bu kurum ve fedakâr neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır.”

Haberin Devamı

Görevini devreden Ali Erbaş da 19 yaşındayken imam olarak göreve başladığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 25 yılı aşkın süre çalışmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.