Diyanet’in kurban bedeli 1.125 lira

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu’ tanıtım toplantısında vekalet ücretlerini açıkladı.

2020 yılında TDV’ye emanet edilen 557 bin 311 hisse kurbanın, yurtiçinde il ve ilçeler olmak üzere 430 kesim noktasında, yurtdışında ise 74 ülkenin 308 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktaran Erbaş şunları söyledi: “Vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 81 il 922 ilçede, yurtdışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurtiçi 1.125 lira, yurtdışı ise 925 lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ‘www.tdv.org’ ve ‘bagis.tdv.org’ adreslerinden çevrim içi bağış yapabileceklerdir. 1003 şubemiz aracılığıyla vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği standlarda hem bağış yapılabilir hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilir.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara