Diyanet uyardı: Ailenizle vakit geçirin

STOKÇULUK YAPMAYIN

- Salgın hastalıkla ilgili kamu otoritesinin belirlediği kurallara eksiksiz riayet edilmeli.

- ‘Söz konusu virüs, yaşlı ve kronik hastalar için ölümcülmüş, bize bir şey olmaz’ diyerek tedbirsiz davranılmamalı, aksi takdirde kendisine bir şey olmasa bile başkalarına hastalık bulaştırmak, dolayısıyla kul hakkına girileceği unutulmamalı.

- İnsanların ihtiyaç duyduğu ürünleri gereğinden fazla alıp stok yapmak, dinen yasaklanan karaborsacılıktan farklı olmayan egoistçe bir tavırdır.

- Talep fazlalığını bahane ederek insanların ihtiyaç duyduğu ürünlerin fiyatlarını aşırı arttırmanın, tabiri caizse krizi fırsata çevirmenin caiz olmadığı, bu şekildeki bir kazancın helal olmadığı ve kişiye hayır getirmeyeceği unutulmamalı.

KADERCİ DAVRANMAYIN

- Evde geçen zamanlarda sosyal medya ve sanal dünyaya hapsolunmamalı, aile fertleriyle daha çok vakit geçirilmeli, aile bağları daha da kuvvetlendirilmeli.

- ‘Olacağı varsa zaten olur’, ‘Kaderimizde ne varsa başımıza o gelir’ gibi ‘kaderci’ bir tavır takınarak umursamazlık yapılmamalı.

- Hastalığa yakalanılmışsa tedavi ihmal edilmemeli, tedavi süresince kişi, kendisini aile fertlerinden ve toplumdan izole etmeli, bu noktada karantina kurallarına uygun davranmayanların dinen de sorumlu olacakları unutulmamalı.

- Normal şartlarda tokalaşma günahların dökülmesine vesile, sarılma-kucaklaşma da muhabbet ve samimiyetin göstergesi iken salgın hastalıkların olduğu dönemde bu hasletleri terk etmek, Hz. Peygamber’in sünnetine daha uygun bir tutum olacaktır.