Diyanet TV yaz Kur'an kursu 2020 canlı yayın frekans bilgileri ve ders programı.. TRT Diyanet TV ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV aracılığıyla yaz Kur'an kursu eğitimlerine online eğitimlerle devam edecek. Hafta içi her gün yayınlanacak dersler, Kur’an’ı Öğreniyorum saat 10.30’da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00’de, Kur’an Okuyorum ise saat 17.00’de olmak üzere 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

TRT DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Kapsama: Batı, Frekans:11.958 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27.500, FEC: 5/6



D-Smart: Kanal 104

Digiturk: Kanal 68

Tivibu: Kanal 49

Teledünya: Kanal 43





TRT DİYANET TV YAZ KUR'AN KURSLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz.

“KİTAPLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK”

Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde ‘Yaz Kur’an Kursu’ kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber ilgili linkte kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.

Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan ‘Yaz Kur’an Kursları’nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak ‘EHYS’ üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.

6 hafta devam edecek ‘Yaz Kur’an Kursları’ eğitim programı, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur’an Öğreniyorum", Kur’an-ı Kerim okumayı bilen bununla beraber okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında üç farklı dersten oluşuyor.

DİYANET TV YAZ KUR'AN KURSU İÇİN ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, “Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur’an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV’nin yaz Kur’an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz” dedi.