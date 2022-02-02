Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Yaryıkan: Çiğköfte camide değil müştemilatta yapıldı

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Diyanet-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Adem Yaryıkan olayın tamamen manipüle edilerek haberleştirildiğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

* Din görevlilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi ve Müftülük onayı ile bir mekânda gençlere çiğ köfte yapmışlardır. Çiğ köftenin yapıldığı mekân kesinlikle cami değildir ve din görevlilerimiz cami müştemilatında bu faaliyetlere ayrılan bir mekânda bu etkinliği düzenlemişlerdir.

* Din görevlilerimize itibar suikastı yapılmak istenmektedir. Geçlerimize yönelik faaliyetler için canla başla çalışan din görevlilerimize yapılan bu iftirayı şiddetle kınıyor, iftira ve yalan haber yapanları din görevlilerimizden özür dilemeye davet ediyoruz.

* Bu haberlere karşı hukuki haklarımız çerçevesinde gerekeni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Kimse din görevlilerimizi sahipsiz sanmasın” açıklamasında bulundu.