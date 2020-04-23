Diyanet: Online cuma namazı olmaz

Ancak toplu halde internet üzerinden kılınacak namazın dinen geçerli olup olmadığı tartışılmamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da vatandaşlardan gelen “Cuma namazları televizyon ya da internet aracılığı ile toplu halde kılınamaz mı” sorusunu değerlendirdi ve karar bağladı. Kurul kararı özetle şöyle: “İslam’ın şiarlarından sayılan cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Evlerde kılınan bir namaz cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz. Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet ve benzeri araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir, geçerli olmaz.”



