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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Diyanet önerdi: Şehirlerarası otobüslerde molalara namaz ayarı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Diyanet önerdi: Şehirlerarası otobüslerde molalara namaz ayarı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi için İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Erbaş imzasıyla gönderilen yazı özetle şöyle: “Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda yoğun talepler gelmektedir. Bu itibarla, molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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