Diyanet İşleri Başkanlığından ‘Selefi-Vehhabi’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde bazı medya mecralarında yer alan ve Başkanlığımızı ‘Selefî-Vehhâbî’ fikir akımlarının ülkemizde yaygınlaşmasına hizmet etmekle suçlayan haber ve paylaşımlar, gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür” denildi.

Açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Sünnet-i Seniyye’ çizgisinde sahih din anlayışını şiar edinmiş, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden asla taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde olan, ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurumdur. Bu köklü kurum, ilim geleneğimizden aldığı müstesna mirasla, günümüz insanı ve gelecek nesillerimiz için İslâm’ın ana kaynaklarından beslenen sağlam bir itikadi ve ahlaki zeminin oluşması yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız, başta cami ve Kur’an kurslarımız olmak üzere, hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir. Zahiri, parçacı, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlarla gelişen ve İslam’ın rahmet dini olduğu gerçeğini gözardı eden yaklaşımların bilhassa gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit ettiğine dair Başkanlığımızın yayınları ve üst düzey açıklamaları olduğu ise malumdur. İfrat ve tefritten uzak, sade ve mutedil bir dini hayata rehberlik etmek, her türlü din istismarına ve fitne ateşine karşı müteyakkız davranarak toplumumuzu bilinçlendirmek, Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın vazgeçilmez görevidir. İslam dünyasında tefrika ve tezviratın açtığı yaralar böylesine büyümüşken, milletimizin birliğine ve ümmetin bütünlüğüne zarar verecek söylemlerden kaçınmak da her Müslüman’ın vazifesi olmalıdır” ifadelerine yer verdi.