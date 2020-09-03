MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan iğrenç olaya tepki
GeriGündem Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan iğrenç olaya tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan iğrenç olaya tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan iğrenç olaya tepki
Abone Olgoogle-news

Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada 'Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir' denildi.

DİYANET İşleri Başkanlığı, kendisini 'Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah' olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanmasına ilişkin, "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" açıklamasında bulundu.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, medyaya yansıyan ve bir çocuğun istismarı söz konusu olan vahim olayın yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah’ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir. İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz." denildi.

‘Devlete sızalım’ diyen şeyh, müridin çocuğuna istismardan tutuklandı
‘Devlete sızalım’ diyen şeyh, müridin çocuğuna istismardan tutuklandı
Son dakika haberi: ‘Devlete sızalım’ diyen şeyh, müridin çocuğuna istismardan tutuklandı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle