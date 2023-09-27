Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Diyanet’te hicaz yolsuzluğu' iddialarına cevap

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Diyanet’te hicaz yolsuzluğu” haberine ilişkin açıklama yaptı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Halk TV’de ‘Diyanet’te hicaz yolsuzluğu’ başlığıyla verilen haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Vatandaşlarımıza daha güvenli hizmet sunabilmek amacıyla, hac ön müracaatı, kayıt güncelleme, kura sonuçları, organizasyon tercihi, kesin kayıt işlemleri, kafile uçuş bilgileri gibi hac kayıt sürecine ilişkin iş ve işlemler, gelişen teknolojik imkanlar da kullanılarak 2019 yılından itibaren e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Hac kuraları ise, noter gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 2018 yılındaki hac kayıtları ile alakalı Başkanlığımıza ulaşan şikayetler hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız müfettişlerince tahkikat yapılmıştır. Tahkikat sonucunda bazı acentelerle alakalı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli makamlar tarafından suça karışan şahıslar hakkında adli süreç devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Usulsüzlüğün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yargıya taşındığı belirtilen açıklamada, “Konu bu kadar açık olmasına rağmen Halk TV isimli medya kuruluşunda art niyetli hareket edilerek ve büyük bir çarpıtma ile ‘Diyanet’te hicaz yolsuzluğu’ şeklinde sunulmuştur. Halbuki tam aksine söz konusu usulsüzlüğü ortaya çıkaran ve yargıya intikal ettiren Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Başkanlığımız, başlatılan adli süreci takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.