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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' mesajı

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#Atatürk#10 Kasım#Diyanet
Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım Atatürkü Anma Günü mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 09:34

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mesajında, "Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne eriştiğimiz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz. Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım Atatürkü Anma Günü mesajı

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#Atatürk#10 Kasım#Diyanet

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