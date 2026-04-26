Diyanet İşleri Başkanlığı uyardı: Kurbanlığın önünde bıçak bilemeyin

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 07:00

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları uyardı:  

HAYVANA İYİ DAVRANIN

 “Kurban edilecek hayvanlara gerek kesim öncesi gerekse kesim yerine intikali esnasında iyi davranılmalı, eziyet görüp strese girmelerine sebep olacak davranışlardan sakınılmalıdır. Kurban kesimi için bıçak bileme gibi ön hazırlıklar hayvanın gözü önünde yapılmamalıdır.

 Vekaletle kurban kestirmede, vekalet verilen kişi ya da kuruluşun güvenilir olması gerekir. Bu husus özenle araştırılmalı ve soruşturulmalı.

EN FAZLA 7 HİSSEDAR

 Küçükbaşa birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa yediden fazla kişinin hissedar olması caiz değildir. Aynı hisseye birden fazla kişinin ortak olması halinde kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Altı kişi adına kesilen bir büyükbaş hayvana kesimden sonra yedinci kişi dahil edilemez.

 Manevi havasının kişi ve hane halkı tarafından bizzat yaşanması ve bulunduğu çevredeki ihtiyaç sahiplerinin kurban etinden faydalanabilmesi için imkânlar nisbetinde kurbanın yurtiçinde kesimine öncelik verilmelidir.

KESİM OLMADAN BAĞIŞ OLMAZ

 Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez. Topluca Hz. Peygamber adına bir kurban hissesine girmeleri şeklinde bir uygulama dinimizde mevcut değildir. 

 Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışı doğru değildir. Kurban etini üçe bölmek müstehaptır. Kişi udhiyye kurbanını kestikten sonra bunun üçte birini ihtiyaç sahiplerine, üçte birini ziyarete gelenlere ikram etmek için ayırdıktan sonra geriye kalan kısmını kendi ev halkıyla tüketebilir.”

 

