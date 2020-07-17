Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başkan Erbaş'tan açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Başkan Erbaş, "Ayasofya Camii Özel Yayını" kapsamında katıldığı bir televizyon programında "Personel alımı olacak mı?" şeklinde sorulan soruyu yanıtladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Erbaş, personel alımıyla ilgi çalışmalara aylar öncesinden başladıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili çalışmalarımıza aylar öncesinde başladık. Devletin işleyiş süreci içerisinde bakanlıklardan izinlerin çıkması gerekiyor. Bakanlıklardan izin çıkması durumunda bizler hazırız. Hemen ilana çıkacak önce yazılı sora sözlü sınav yapacağız.

Şuanda pek çok ilimizde imam hatip (din görevlisi) açığımız var. Benimde arzum bir an önce sınavlarımızı yapmak. Bekleyenlerin beklentilerini de bu şekilde karşılamış olacağız."